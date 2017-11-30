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Москвичам вернули отопление после аварии на трубопроводе
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    Москвичам вернули отопление после аварии на трубопроводе

    12:45  30 Ноября 2017
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    Москвичам вернули отопление после аварии на трубопроводе

    Москва, 30 ноября. Жителям Восточного административного округа Москвы в короткие сроки вернули теплоснабжение, отключенное из-за повреждения трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК»).

    «Процесс восстановления температурного режима в жилом секторе контролировался системными обходами специалистами тепловых пунктов, жилых домов и социальных объектов», – заявили в органиазции.

    Для приема обращений граждан была открыта горячая линия. Также специалисты вели мониторинг жалоб в соцсетях. После подачи тепла в дома специалисты начали земляные работы, чтобы выяснить причину аварии, пишет «АиФ».

    Напомним, разрыв магистрального трубопровода произошел накануне вечером. Без тепла остались несколько сотен тысяч жителей столицы.

    Москвичам вернули отопление после аварии на трубопроводе

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #москва #авария #отопление
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