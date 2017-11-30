Москвичам вернули отопление после аварии на трубопроводе

Москва, 30 ноября. Жителям Восточного административного округа Москвы в короткие сроки вернули теплоснабжение, отключенное из-за повреждения трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК»).

«Процесс восстановления температурного режима в жилом секторе контролировался системными обходами специалистами тепловых пунктов, жилых домов и социальных объектов», – заявили в органиазции.

Для приема обращений граждан была открыта горячая линия. Также специалисты вели мониторинг жалоб в соцсетях. После подачи тепла в дома специалисты начали земляные работы, чтобы выяснить причину аварии, пишет «АиФ».

Напомним, разрыв магистрального трубопровода произошел накануне вечером. Без тепла остались несколько сотен тысяч жителей столицы.