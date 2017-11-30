Аксенов придумал «нормальный способ» погасить вражескую пропаганду

Симферополь, 30 ноября. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил бороться с украинской пропагандой песнями военных лет.

Жители района Керчи обратили внимание на уверенный прием украинских радиостанций. Аксенов заметил, что слушать там, кроме украинской пропаганды, нечего. Он предложил гасить «вражескую пропаганду».

«Смотрели, как КНДР направляют туда динамики? — отметил глава республики. — Туда, на сторону, и с утра до вечера все песни военных лет. Нормальный способ. Врагов от песен военных лет сначала трусит, потом они начинают давиться и выходят из строя».

Он отметил, что отцы и деды крымчан победили сторонников фашизма, поэтому и в современном мире пособники этого преступного течения будут разгромлены.

Ранее Аксенов отметил, что нерадивым крымским чиновникам, которые допустят малейший провал в реализации федеральной целевой программы развития Крымского полуострова (ФЦП), будет грозить трибунал.