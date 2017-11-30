Поляки назвали «параноиком» министра обороны, предсказавшего «агрессию» России в Европе

Варшава, 30 ноября. Министр обороны Польши Антони Мачаревич вновь отметился антироссийскими высказываниями, заявив, что Москва якобы готовится «к горячей войне».

В недавнем интервью The Observer министр заявил, что Россия хочет отвлечь внимание США нападением на Дальнем Востоке, чтобы «создать благоприятную ситуацию для агрессии в Европе». Помимо этого, глава польского военного ведомства добавил: он считает, что «люди Путина его боятся и хотят убить» с помощью «инструментов пропаганды».

Непрекращающиеся выпады Мачаревича в адрес Кремля прокомментировал бывший министр обороны Польши Януш Онышкевич, заявив, что подобные высказывания глав Минобороны являются «ненужным запугиванием людей и также ненужным нагнетанием атмосферы».

Кроме того, он полагает, что отставка Мачаревича была бы в интересах Польши и «противоречила бы российским интересам».

Мнение Онышкевича разделил и бывший заместитель начальника командования НАТО по трансформации генерал Мечислав Бенек. Комментируя заявления Мачаревича о «подготовке Москвы к войне в Европе», он высказал убеждение, что «в данном случае нагнетается ненужная атмосфера страха и угроз».

«Поверьте мне, что нет такой опасности непосредственного завоевания территории, убийства населения», — подчеркнул он.

Крайне критически настроены по отношению антироссийским фобиям министра обороны и многие простые граждане Польши. Как отмечает Ридус, на сайтах популярных в Польше новостных изданий они признаются в полной неудовлетворенности тем, что Мачаревич стоит на посту главы оборонного ведомства.

«Извините, но я не хочу такого министра, который не способен быть дипломатом», — пишет zwykły szary człowiek на сайте wiadomosci.wp.pl.

По его мнению, он «провоцирует, обостряет, досаждает, раздражает, подстрекает, возмущает и нервирует». «У меня есть полное впечатление, что не только меня», — добавил пользователь.

«Сколько еще унижений мы переживем, прежде чем избавимся от этого психопата-параноика», — посетовал в ответ Alojz Absurdus высказал убеждение, что «публичное запугивание войной, эпидемией, катаклизмом без предоставления твердых доказательств должно расцениваться как нарушение общественного порядка и наказываться».

А вот пользователь Marek fakty.interia.pl, наоборот, призвал оставить «Антония в покое»: «Это несчастный человек. Необходимо проявлять уважение к каждому больному».

Другой комментатор Włodek Ciejka в записи на crowdmedia.pl поделился радостью, что Польша не имеет оружия массового поражения, потому что «невменяемый человек, который стоит во главе ведомства национальной обороны» его использовал.

Такую точку зрения относительно Мачаревича во время своего визита в город Явожно высказывал бывший президент Польши Лех Валенса.