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Штраф за отсутствие знака «Шипы» вступает в силу с 1 декабря
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    Штраф за отсутствие знака «Шипы» вступает в силу с 1 декабря

    11:33  30 Ноября 2017
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    Штраф за отсутствие знака «Шипы» вступает в силу с 1 декабря

    Москва, 30 ноября. С 1 декабря водителей, поменявших летнюю резину на зимнюю, но не наклеивших на стекло треугольник с буквой «Ш», начнут штрафовать на 500 рублей. 

    Напомним, с апреля 2017 года сотрудники ГИБДД имеют право запретить эксплуатацию автомобиля с шипованной зимней резиной и оштрафовать его владельца на 500 рублей в случае отсутствия знака «Шипы». Штраф взимается в случае повторного нарушения правила.

    Однако ранее сотрудники ГИБДД относились к нарушителям лояльно, ограничиваясь предупреждениям. С 1 декабря нарушителей будут штрафовать. В УГИБДД по Свердловской области пообещали, что «специальные мероприятия» для выявления нарушителей проводить не будут, пишет «URA.RU». 

    Поведение автомобиля на шипованной резине отличается от авто на летней, и водители должны учитывать это, чтобы избежать столкновения при экстренном торможении. Между тем, автоэксперт Юрий Антипов считает, что в установке на машинах знака «Шипы» нет никакой необходимости.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #штрафы #авто #шипы
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