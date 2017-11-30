Киев обманули при подписании соглашения об ассоциации с ЕС — экс-министр Украины

Киев, 30 ноября. Обещанные украинским властям открытые европейские рынки на 500 миллионов потребителей в результате оказались закрытыми. Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

Бывший министр отметил, что украинские товаропроизводители в реальности оказались неконкурентоспособными на европейских рынках и не смогли перестроить производство под новые стандарты, передает «ПолитНавигатор».

«На сегодняшний день мы должны констатировать, что в результате подписанного соглашения и его выполнения заканчивается формирование сырьевой экономики Украины. Мы обязались выполнять все торговые отношения с Евросоюзом на основе технических регламентов и стандартов ЕС», — подчеркнул эксперт.

Однако, отметил он, на все указанное необходимы огромные средства, сертификации и прочее, а для украинского предпринимательства «это очень тяжелая нагрузка».

Суслов подытожил, что Киев подписал соглашение об ассоциации на очень невыгодных условиях.

Кроме того, в будущем, по его мнению, ситуация будет лишь усугубляться. Он напомнил, что «в 2013 году Украину обманули».