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Киев обманули при подписании соглашения об ассоциации с ЕС — экс-министр Украины
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    Киев обманули при подписании соглашения об ассоциации с ЕС — экс-министр Украины

    11:57  30 Ноября 2017
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    Киев обманули при подписании соглашения об ассоциации с ЕС — экс-министр Украины

    Киев, 30 ноября. Обещанные украинским властям открытые европейские рынки на 500 миллионов потребителей в результате оказались закрытыми. Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

    Бывший министр отметил, что украинские товаропроизводители в реальности оказались неконкурентоспособными на европейских рынках и не смогли перестроить производство под новые стандарты, передает «ПолитНавигатор».

    «На сегодняшний день мы должны констатировать, что в результате подписанного соглашения и его выполнения заканчивается формирование сырьевой экономики Украины. Мы обязались выполнять все торговые отношения с Евросоюзом на основе технических регламентов и стандартов ЕС», — подчеркнул эксперт.

    Киев обманули при подписании соглашения об ассоциации с ЕС — экс-министр Украины

    Однако, отметил он, на все указанное необходимы огромные средства, сертификации и прочее, а для украинского предпринимательства «это очень тяжелая нагрузка». 

    Суслов подытожил, что Киев подписал соглашение об ассоциации на очень невыгодных условиях. 

    Кроме того, в будущем, по его мнению, ситуация будет лишь усугубляться. Он напомнил, что «в 2013 году Украину обманули».

    «Нам говорили, что в наше распоряжение отдается огромный рынок на 500 миллионов потребителей, но мы там не можем конкурировать, и нас туда не пускают», — заявил Суслов.

    Автор: Дана Балан
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    #евросоюз #украина #ес #экономика #торговля #соглашение об ассоциации
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