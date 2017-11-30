Названы самые популярные у россиян подарки к Новому году

Москва, 30 ноября. Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин рассказал о самых популярных новогодних подарках в России.

По словам эксперта традиционно на Новый год россияне дарят родным и близким бытовую технику, парфюмерию, сувениры и шоколадные наборы, сообщает RT. Сейчас к этим подаркам добавились различные сертификаты на товары и услуги. В среднем россияне тратят на подарки около семи тысяч рублей.

Березин отметил, что в последнее время дети все чаще стали получать на Новый год от своих родителей в подарок смартфоны, это связано с общим снижением цен на данные товары. Маркетолог подчеркнул, что буквально 10-15 лет назад среди новогодних подарков для детей лидировали игрушки и книги.