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Экономика
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Россия
Названы самые популярные у россиян подарки к Новому году
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    Названы самые популярные у россиян подарки к Новому году

    11:29  30 Ноября 2017
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    Названы самые популярные у россиян подарки к Новому году

    Москва, 30 ноября. Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин рассказал о самых популярных новогодних подарках в России.

    По словам эксперта традиционно на Новый год россияне дарят родным и близким бытовую технику, парфюмерию, сувениры и шоколадные наборы, сообщает RT. Сейчас к этим подаркам добавились различные сертификаты на товары и услуги. В среднем россияне тратят на подарки около семи тысяч рублей.

    Березин отметил, что в последнее время дети все чаще стали получать на Новый год от своих родителей в подарок смартфоны, это связано с общим снижением цен на данные товары. Маркетолог подчеркнул, что буквально 10-15 лет назад среди новогодних подарков для детей лидировали игрушки и книги.

    Названы самые популярные у россиян подарки к Новому году

    Автор: Алексей Громов
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