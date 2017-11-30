Мужчина с канцелярским ножом напал на школьников в Китае
Пекин, 30 ноября. Вооруженный канцелярским ножом мужчина ранил пятерых учащихся младших классов одной из школ на острове Хайнань.
Об этом сообщает газета Nanguo Dushibao со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел рано утром в четверг в городе Вэньчан. Неизвестный мужчина проник на территорию школы и ранил канцелярским ножом учащихся пятого класса.
Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.
Подозреваемый задержан.
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