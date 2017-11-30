Тысячи огней зажглись на главной рождественской елке в центре Нью-Йорка

Нью-Йорк, 30 ноября. В среду вечером прошла торжественная церемония зажжения огней на главной рождественской елке Нью-Йорка. Мероприятие традиционно прошло на Рокфеллер-плаза в Манхэттене.

Перед официальным мероприятием прошел торжественный концерт, на котором выступили Гвен Стефани, группа Pentatonix, кантри-исполнительница Дженнифер Неттлз. В финале выступления мэо Нью-Йорка Билл де Блазио опустил символический рубильник, который зажег на елке 50 тысяч огней.

На макушку дерева возвели звезду диаметром 2,9 метров, состоящую из 25 тысяч кристаллов производства знаменитой фирмы Swarovski, передает ТАСС. Сама ель достигает 23 метров в высоту, ее вес — 13 тонн. Дерево было срублено в населенном пункте Стейт-Колледж в штате Пенсильвания.

Ожидается, что огни на елке потухнут 7 января 2018 года. После чего дерево распилят и используют для строительства домов малоимущим семьям.