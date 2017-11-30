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Посол РФ в США: Москва стремится к прагматичным отношениям с Вашингтоном
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    Посол РФ в США: Москва стремится к прагматичным отношениям с Вашингтоном

    11:09  30 Ноября 2017
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    Посол РФ в США: Москва стремится к прагматичным отношениям с Вашингтоном

    Сан-Франциско, 30 ноября. Москва настроена на установление равных и прагматичных отношений с Вашингтоном, заявил в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая на приеме неправительственной организации World Affairs Council в Сан-Франциско.

    Антонов также выразил сожаление, что США выдвигают в адрес России безосновательные обвинения по поводу вмешательства во внутренние дела Америки и предпринимают недружественные к официальным представителям Москвы меры. В частности, высылают российских дипломатов и изымают объекты дипломатической собственности, проводя в них обыск и снимая государственные флаги РФ, пишет «ФедералПресс».

    Антонов подчеркнул, что захват американскими властями дипломатической собственности России является одним из «наиболее чувствительных» вопросов в двусторонних отношениях. Кроме того, как отметил посол, представители США могут бояться проводить с ним встречи для нормализации российско-американских отношений.

    Генконсульство России в Сан-Франциско

    Ранее в четверг российский посол призвал американскую сторону восстановить двусторонние контакты с Москвой по линии спецслужб, оборонных ведомств и парламентов.

    Напомним, скандал вокруг дипломатической собственности РФ в США разгорелся осенью. 3 сентября по требованию американских властей было закрыто торгпредставительство России в Вашингтоне, его отделение в Нью-Йорке. Чуть позже прекратило свою работу российское генконсульство в Сан-Франциско.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #антонов #сша
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