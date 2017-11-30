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Кержаков объяснил, почему у него не было шансов попасть в сборную РФ на ЧМ-2018
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    Кержаков объяснил, почему у него не было шансов попасть в сборную РФ на ЧМ-2018

    11:15  30 Ноября 2017
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    Кержаков объяснил, почему у него не было шансов попасть в сборную РФ на ЧМ-2018

    Санкт-Петербург, 30 ноября. Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков рассказал, почему он принял решение завершить карьеру в преддверии чемпионата мира-2018 в России. 

    По словам 35-летнего Кержакова, у него не было шансов попасть на мундиаль-2018. 

    «У меня не было шансов попасть в команду на первенство планеты. Я привык реально оценивать свои возможности», — отметил он.

    Бывший футболист объяснил, что он не получал игровую практику в течение года, поэтому рассчитывать на приглашение в главную команду страны «было бы глупо», передает RT.

    Кержаков объяснил, почему у него не было шансов попасть в сборную РФ на ЧМ-2018

    Кержаков добавил, что понимал, что будет делать по окончании спортивной карьеры.

    «Я всю жизнь хотел посвятить себя развитию футбола в нашей стране в целом и своего родного клуба в частности. Не представлял, что могу закончить карьеру не в «Зените», — подчеркнул он. 

    Напомним, в пятницу, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу 218 года. 

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #чм-2018 #кержаков #сборная россии
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