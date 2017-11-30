Кержаков объяснил, почему у него не было шансов попасть в сборную РФ на ЧМ-2018
Санкт-Петербург, 30 ноября. Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков рассказал, почему он принял решение завершить карьеру в преддверии чемпионата мира-2018 в России.
По словам 35-летнего Кержакова, у него не было шансов попасть на мундиаль-2018.
«У меня не было шансов попасть в команду на первенство планеты. Я привык реально оценивать свои возможности», — отметил он.
Бывший футболист объяснил, что он не получал игровую практику в течение года, поэтому рассчитывать на приглашение в главную команду страны «было бы глупо», передает RT.
Кержаков добавил, что понимал, что будет делать по окончании спортивной карьеры.
«Я всю жизнь хотел посвятить себя развитию футбола в нашей стране в целом и своего родного клуба в частности. Не представлял, что могу закончить карьеру не в «Зените», — подчеркнул он.
Напомним, в пятницу, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу 218 года.