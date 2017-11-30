Хама: еще один населенный пункт присоединился к перемирию

Москва, 30 ноября. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии содействовали подписанию нового соглашения о перемирии.

По данным министерства обороны РФ при участи российских военнослужащих в провинции Хама за минувшие сутки было подписано новое соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий представителями населенного пункта Эль-Бира. Отмечается, что количество поселений, участвующих в процессе примирения, сейчас составляет 2290.

Специалисты Центра участвуют в переговорах о присоединении к режиму прекращения огня с командирами вооруженных формирований, из которых уже 234 подписали соответствующие документы и отказались от ведения боевых действий.