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Новости Сирии
Хама: еще один населенный пункт присоединился к перемирию
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    Хама: еще один населенный пункт присоединился к перемирию

    11:08  30 Ноября 2017
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    Хама: еще один населенный пункт присоединился к перемирию

    Москва, 30 ноября. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии содействовали подписанию нового соглашения о перемирии.

    По данным министерства обороны РФ при участи российских военнослужащих в провинции Хама за минувшие сутки было подписано новое соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий представителями населенного пункта Эль-Бира. Отмечается, что количество поселений, участвующих в процессе примирения, сейчас составляет 2290.

    Специалисты Центра участвуют в переговорах о присоединении к режиму прекращения огня с командирами вооруженных формирований, из которых уже 234 подписали соответствующие документы и отказались от ведения боевых действий.

    Хама: еще один населенный пункт присоединился к перемирию

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хама #перемирие #соглашение
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