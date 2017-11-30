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В Москве 82-летний пенсионер украл iPhone 7 у девушки
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    В Москве 82-летний пенсионер украл iPhone 7 у девушки

    11:39  30 Ноября 2017
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    В Москве 82-летний пенсионер украл iPhone 7 у девушки

    Москва, 30 ноября. В Москве 82-летний пенсионер украл у девушки смартфон компании Apple — iPhone 7.

    Как стало известно, накануне в полицию поступило сообщение о том, что у безработной девушки 1997 года рождения неизвестный похитил мобильный телефон в корпусе черного матового цвета, стоимостью 67 тысяч рублей. Благодаря записи с камер видеонаблюдения удалось выяснить, что телефон был похищен пожилым мужчиной. Вскоре правоохранители установили и личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый уроженец Украины 1935 г. р., проживающий в Зеленограде. 

    В ходе обыска у пенсионера был изъят украденный телефон. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.


     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #кража
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