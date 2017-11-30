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Сирия: российские военные за сутки провели три гуманитарные акции
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    Сирия: российские военные за сутки провели три гуманитарные акции

    10:58  30 Ноября 2017
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    Сирия: российские военные за сутки провели три гуманитарные акции

    Москва, 30 ноября. Военное ведомство России сообщило о гуманитарных акциях, проведенных в трех сирийских провинциях.

    Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарные грузы в населенные пункты Саада провинции Дамаск, Туман провинции Алеппо и Аль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор. Общий вес продуктов питания, доставленных местному населению, составил четыре тонны. Военные медики оказали помощь 272 сирийцам.

    Военные полицейские осуществили контроль над прохождением трех гумконвоев по линии ООН в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Даръа и поселения Насрия и Маншият Ассвийса провинции Эль-Кунейтра. Вес гуманитарного груза составил 196 тонн.

    Сирия: российские военные за сутки провели три гуманитарные акции

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #гумпомощь #алеппо #дамаск
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