Сирия: российские военные за сутки провели три гуманитарные акции

Москва, 30 ноября. Военное ведомство России сообщило о гуманитарных акциях, проведенных в трех сирийских провинциях.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарные грузы в населенные пункты Саада провинции Дамаск, Туман провинции Алеппо и Аль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор. Общий вес продуктов питания, доставленных местному населению, составил четыре тонны. Военные медики оказали помощь 272 сирийцам.

Военные полицейские осуществили контроль над прохождением трех гумконвоев по линии ООН в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Даръа и поселения Насрия и Маншият Ассвийса провинции Эль-Кунейтра. Вес гуманитарного груза составил 196 тонн.