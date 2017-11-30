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Титов: Предложения Путина о поддержке семей соответствуют «Стратегии роста»
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    Титов: Предложения Путина о поддержке семей соответствуют «Стратегии роста»

    12:00  30 Ноября 2017
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    Титов: Предложения Путина о поддержке семей соответствуют «Стратегии роста»

    Москва, 30 ноября. Большинство предложений по развитию социальной поддержки семей в России, которые были озвучены президентом Владимиром Путиным, соответствуют, по словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, программе, изложенной в «Стратегии роста». 

    Напомним, Путин говорил о расширении социальной поддержки семьи — данные предложения включают себя продление действия программы материнского капитала до 2021 года, материальную поддержку семей, где родились первенцы, а также запуск специальной программы ипотечного кредитования для многодетных семей.

    Титов: Предложения Путина о поддержке семей соответствуют «Стратегии роста»

    «Важно отметить, что на совещании президент озвучил почти все предложения из «Стратегии роста» из раздела «повышение уровня и качества жизни» в части блока «повышение рождаемости», — заявил Титов в беседе с РИА Новости. — Очень надеемся, что в ближайшем будущем мы услышим и предложения из других важнейших блоков документа, например, снижение смертности».

    «Стратегия роста» — программа экономического развития России, подготовленная российским «Столыпинским клубом» в качестве альтернативы программе, созданной Центром стратегического развития Алексея Кудрина.

    Борис Титов, как ранее сообщала Ura.ru, объявил, что намерен баллотироваться в качестве кандидата на президентских выборах в России в 2018 году.

    Автор: Валентин Меликов
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