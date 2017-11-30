Пусть не удивляются: в Совфеде пригрозили ответом на лишение RT аккредитации в США

Москва, 30 ноября. США должны быть готовы к тому, что Россия предпримет ответные меры на лишение аккредитации RT в американской конгрессе, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Климов прокомментировал лишение RT аккредитации галереей корреспондентов радио и ТВ конгресса США. В Вашингтоне объяснили, что это связано с регистрацией телеканала в качестве иноагента.

Произошедшее он назвал продолжением линии США по раскручиванию напряженности с Россией.

«Они вряд ли от этого скоро откажутся и будут пакостить даже по пустякам, что сейчас и происходит», — заметил сенатор.

Климов убежден, что условия работы российских журналистов за рубежом должны соответствовать тем, что им предоставляют на родине.