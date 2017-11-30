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Экономика
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Политика
Пусть не удивляются: в Совфеде пригрозили ответом на лишение RT аккредитации в США
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    Пусть не удивляются: в Совфеде пригрозили ответом на лишение RT аккредитации в США

    11:14  30 Ноября 2017
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    Пусть не удивляются: в Совфеде пригрозили ответом на лишение RT аккредитации в США

    Москва, 30 ноября. США должны быть готовы к тому, что Россия предпримет ответные меры на лишение аккредитации RT в американской конгрессе, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

    Климов прокомментировал лишение RT аккредитации галереей корреспондентов радио и ТВ конгресса США. В Вашингтоне объяснили, что это связано с регистрацией телеканала в качестве иноагента.

    Произошедшее он назвал продолжением линии США по раскручиванию напряженности с Россией.

    «Они вряд ли от этого скоро откажутся и будут пакостить даже по пустякам, что сейчас и происходит», — заметил сенатор.

    Пусть не удивляются: в Совфеде пригрозили ответом на лишение RT аккредитации в США

    Климов убежден, что условия работы российских журналистов за рубежом должны соответствовать тем, что им предоставляют на родине.

    «Поэтому пусть (США. — Прим. ФАН) не удивляются, если увидят, что вскоре появится адекватная мера ответного характера», — предупредил он, передает RT.

    Автор: Катерина Тимошенская
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