Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: российские военные за сутки провели три гуманитарные акции
Политика
Лавров назвал условия введения миротворцев в Донбасс
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лавров назвал условия введения миротворцев в Донбасс

    10:45  30 Ноября 2017
    50

    Лавров назвал условия введения миротворцев в Донбасс

    Москва, 30 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ввод в Донбасс миротворцев может состояться только после разведения сил и средств сторон конфликта. Кроме того, данный вопрос необходимо согласовать с властями ДНР, ЛНР и Украины, подчеркнул он.

    «Контингент ООН будет введен в зону конфликта после разведения сил и средств сторон. Размещение ооновцев должно быть согласовано с властями как в Киеве, так и в Донецке и Луганске», — сказал глава МИД РФ в интервью итальянским журналистам.

    Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее предложил создать миссию ООН для содействия охране наблюдателей ОБСЕ в ДОнбассе. Лавров подчеркнул, что миротворцы должны заниматься только охраной безопасности членов мониторинговой миссии.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #донбасс #оон #лавров #миротворцы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть