Лавров назвал условия введения миротворцев в Донбасс

Москва, 30 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ввод в Донбасс миротворцев может состояться только после разведения сил и средств сторон конфликта. Кроме того, данный вопрос необходимо согласовать с властями ДНР, ЛНР и Украины, подчеркнул он.

«Контингент ООН будет введен в зону конфликта после разведения сил и средств сторон. Размещение ооновцев должно быть согласовано с властями как в Киеве, так и в Донецке и Луганске», — сказал глава МИД РФ в интервью итальянским журналистам.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее предложил создать миссию ООН для содействия охране наблюдателей ОБСЕ в ДОнбассе. Лавров подчеркнул, что миротворцы должны заниматься только охраной безопасности членов мониторинговой миссии.