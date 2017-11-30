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Макларен призвал МОК применить коллективную санкцию против России
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    Макларен призвал МОК применить коллективную санкцию против России

    10:47  30 Ноября 2017
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    Макларен призвал МОК применить коллективную санкцию против России

    Лозанна, 30 ноября. Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен призвал Международный олимпийский комитет (МОК) применить к России коллективную санкцию. 

    По словам автора докладов о допинге в российском спорте, оправдание части спортсменов, по не означает, что на сам прецедент нужно закрыть глаза и допустить сборную РФ до Олимпийских игр в Пхёнчхане.

     «В некоторых случаях у спортсменов могли быть объяснения, а я об этом не знал, потому что просто с ними не общался»,— пояснил он в интервью изданию «Спорт-экспресс».

    Канадский юрист пояснил, что когда он начинал работать над исследованием, одним из пунктов его мандата состоял в том, чтобы определить спортсменов, которые могли быть частью допинговой системы. Он утверждает, что располагал данными «на более чем тысячу человек». Сначала  он передал их ВАДА, а агентство затем направило информацию международным федерациям, которые в сотрудничестве с национальными федерациями проводили проверки и принимали решения. Именно поэтому оправдание части олимпийцев его совсем не удивило.

    «На мой взгляд, тут должна быть применена некая коллективная санкция. Какая конкретно — очень сложный вопрос. Слава богу, решать его не мне, а МОК», — добавил он.

    Ранее стало известно, что пятеро российские олимпийцев обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили помочь в ситуации с отстранением от международных соревнований.

    бобслеисты и скелетонисты обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили помочь в ситуации с отстранением от международных соревнований.

    Текст обращения бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, а также скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина опубликовали в Instagram.

     

    Автор: Алексей Громов
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