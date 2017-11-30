Мировая премьера Mazda 6 состоялась на автосалоне в США

Лос-Анджелес, 30 ноября. Новая Mazda 6 представлена на автосалоне в Лос-Анджелесе. Рестайлинговый седан получил новую внешность, обновленный интерьер и набор продвинутых технологий безопасности.

В экстерьере авто изменилась радиаторная решетка и бамперы, модернизированы фары, рисунок задних фонарей также был обновлен.



В интерьере появилась минималистичная передняя панель в духе концепт-кара Mazda Vision Coupe с 8-дюймовым дисплеем медиасистемы, а проектор выводит изображение на лобовом стекле. Передние кресла стали шире, все сидения получили новую набивку, которая лучше гасит вибрации.

Безопасность автомобиля была повышена за счет технологии i-ACTIVSENSE, помогающей водителю снизить риск аварии.

Когда Mazda 6 появится в России не сообщается, но известно, что цена на авто будет начинаться от 1 324 000 рублей. Новинка будет доступна в двух вариантах - с 2- или 2,5-литровыми атмосферными бензиновыми двигателями мощностью 150 и 192 л.с. соответственно.