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ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 250 боеприпасов
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    ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 250 боеприпасов

    10:57  30 Ноября 2017
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    ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 250 боеприпасов

    Донецк, 30 ноября. Украинская армия выпустила 251 боеприпас по прифронтовым территориям Донецкой народной республики за прошедшие сутки, сообщает в четверг Донецкое агентство новостей.

    «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов по территории ДНР за сутки составило 251 единицу», — рассказал журналистам руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

    По его словам, на Донецком направлении велись наиболее интенсивные обстрелы.

    Напомним, ранее сообщалось, что районы 12 прифронтовых населенных пунктов ДНР попали под обстрелы со стороны позиций украинской армии.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #днр #донбасс
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