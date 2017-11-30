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Посол России в Великобритании назвал ожидаемым ракетный пуск КНДР
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    Посол России в Великобритании назвал ожидаемым ракетный пуск КНДР

    10:49  30 Ноября 2017
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    Посол России в Великобритании назвал ожидаемым ракетный пуск КНДР

    Москва, 30 ноября. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко прокомментировал ракетное испытание, проведенное накануне Северной Кореей.

    «Это (испытание. — прим. ред.) было ожидаемо в связи с отсутствием поддержки инициативы  «двойной заморозки», предложенной Россией и Китаем, со стороны Запада», — заявил дипломат в комментарии RT.

    По словам Яковенко, инициатива заключалась в том, чтобы Пхеньян приостановил свои ядерные испытания, а также запуски ракет. Запад, со своей стороны, должен был отказаться от враждебной риторики в отношении КНДР и прекратить военные учения США и Южной Кореи.

    Напомним, что 29 ноября стало известно о том, что Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

    Ранее сообщалось, что  Трамп введет дополнительные санкции против КНДР в ответ на ракетные испытания. Американский президент заявил, что уже обсудил данный вопрос с главой КНР Си Цзиньпенем.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #кндр #запад #испытания
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