Посол России в Великобритании назвал ожидаемым ракетный пуск КНДР

Москва, 30 ноября. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко прокомментировал ракетное испытание, проведенное накануне Северной Кореей.

«Это (испытание. — прим. ред.) было ожидаемо в связи с отсутствием поддержки инициативы «двойной заморозки», предложенной Россией и Китаем, со стороны Запада», — заявил дипломат в комментарии RT.

По словам Яковенко, инициатива заключалась в том, чтобы Пхеньян приостановил свои ядерные испытания, а также запуски ракет. Запад, со своей стороны, должен был отказаться от враждебной риторики в отношении КНДР и прекратить военные учения США и Южной Кореи.

Напомним, что 29 ноября стало известно о том, что Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

Ранее сообщалось, что Трамп введет дополнительные санкции против КНДР в ответ на ракетные испытания. Американский президент заявил, что уже обсудил данный вопрос с главой КНР Си Цзиньпенем.