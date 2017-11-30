Сирия: ФАН публикует эксклюзивные кадры из Хомса, где накануне был предотвращен двойной теракт

Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует эксклюзивные фото- и видеокадры с места обезвреживания одного из двух поясов смертника в городе Хомс.

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Напомним, накануне отделу сирийской военной разведки удалось предотвратить двойной теракт. Сотрудниками были своевременно задержаны два террориста-смертника: один — у местного отделения партии БААС, второй — возле культурного центра города Хомс. Оба имели при себе «пояса шахида», которые после задержания были успешно обезврежены.

Судя по кадрам, которые сделал источник Федерального агентства новостей (ФАН), самодельные взрывные устройства, заложенные в поясах, фактически, представляют собой мину направленного действия: поражающие элементы расположен только с одной стороны. По цвету взрывчатого вещества и большому его количеству (по информации источника ФАН, около трех килограмм) можно предположить, что оно кустарного производства и с низкой бризантностью, то есть способностью к локальному дробящему воздействию на среду, в которой происходит взрыв. В качестве детонатора террористами был использован обычный телефон.