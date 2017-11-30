Идлиб: одного из лидеров «Джебхат ан-Нусры» расстреляли неизвестные

Идлиб, 30 ноября. Один из главарей «Джебхат ан-Нусры» попал в засаду неизвестных боевиков и был ликвидирован.

По сообщению арабского информационного портала «Аль-Масдар» боевик террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), известный под именем Абу Махмуд аль-Халаби, был расстрелян группой неизвестных в своем автомобиле. Террорист скончался на месте.

Об аль-Халаби сообщается, что лидер «Ан-Нусры» происходил из провинции Алеппо и являлся эмиром района Аль-Родж провинции Идлиб. Принадлежность и численный состав стрелявших боевиков не установлен.

Ранее стало известно, что в Идлибе прошла волна массовых арестов сторонников запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.