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Идлиб: одного из лидеров «Джебхат ан-Нусры» расстреляли неизвестные
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    Идлиб: одного из лидеров «Джебхат ан-Нусры» расстреляли неизвестные

    10:47  30 Ноября 2017
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    Идлиб: одного из лидеров «Джебхат ан-Нусры» расстреляли неизвестные

    Идлиб, 30 ноября. Один из главарей «Джебхат ан-Нусры» попал в засаду неизвестных боевиков и был ликвидирован.

    По сообщению арабского информационного портала «Аль-Масдар» боевик террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), известный под именем Абу Махмуд аль-Халаби, был расстрелян группой неизвестных в своем автомобиле. Террорист скончался на месте.

    Об аль-Халаби сообщается, что лидер «Ан-Нусры» происходил из провинции Алеппо и являлся эмиром района Аль-Родж провинции Идлиб. Принадлежность и численный состав стрелявших боевиков не установлен.

    Ранее стало известно, что в Идлибе прошла волна массовых арестов сторонников запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»1.

    Идлиб: одного из лидеров «Джебхат ан-Нусры» расстреляли неизвестные

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #идлиб #джебхат ан-нусра #аль-каида
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