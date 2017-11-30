Донецк: Украинские силовики 20 раз нарушили перемирие в ДНР

Донецк, 30 ноября. Украинские военные за минувшие сутки 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР.

«За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 20 раз нарушили режим прекращения огня», — цитирует его агентство РИА Новости.

В частности, в оперативном командовании ДНР сообщили, что обстрелам со стороны ВСУ подверглись 12 населенных пунктов ДНР. ВСУ применяли артиллерию, минометы различного калибра, стрелковое оружие, гранатометы.

Выступая в Совместном центре по контролю и координации режима перемирия в Донбассе, представитель ДНР также сообщил, что силовики выпустили по территории республики более 100 мин и снарядов за сутки.

В направлении Горловки использовались минометы калибрами 120 и 82 мм, в направлении Донецка — 122-миллиметровые гаубицы. Общее число боеприпасов, используемых ВСУ, составило 251 единицу.

Ранее сообщалось, что 12 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ.