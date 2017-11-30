Спецкомиссия Роскосмоса будет расследовать причины потери спутника «Метеор-М»

Москва, 30 ноября. В Роскосмосе утвержден состав комиссии, которая будет расследовать обстоятельства крушения разгонного блока «Фрегат» и потери российского метеорологического спутника «Метеор-М» вместе с группой малых спутников. Спецкомиссию по расследованию возглавил замглавы Центрального научно-исследовательского института машиностроения Олег Скоробогатов.

Как сообщили в Роскосмосе, работа комиссии будет продолжаться до 15 декабря, а уже завтра должно состояться следующее ее заседание. В состав комиссии, кроме замглавы ЦНИИмаш, вошла группа специалистов Роскосмоса, ведущих НИИ космической промышленности, а также представители Минобороны РФ.

Ранее Ura.ru сообщало о том, что в США опубликовали видеозапись, на которой, предположительно, запечатлены моменты падения российского спутника в Атлантический океан.