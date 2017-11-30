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Пугавшего пассажиров гримасами москвича сняли с авиарейса в Кемерове
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    Пугавшего пассажиров гримасами москвича сняли с авиарейса в Кемерове

    10:39  30 Ноября 2017
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    Пугавшего пассажиров гримасами москвича сняли с авиарейса в Кемерове

    Кемерово, 30 ноября. Сотрудники воздушной гавани в Кемерове сняли с рейса пассажира, который пугал попутчиков гримасами. Об этом в четверг заявили в кузбасском управлении полиции. 

    По имеющимся данным, москвич, который был депортирован из Вьетнама по причине нарушения визового режима, задержан для оценки его состояния. 

    Отмечается, что 37-летний мужчина пугал пассажиров гримасами, пишет «Газета Кемерова»

    Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены вызвать медиков, которые дадут оценку его состояния.

    Пугавшего пассажиров гримасами москвича сняли с авиарейса в Кемерове

    По словам представителя управления МВД Елены Щербининой, задержанный житель российской столицы провел во Вьетнаме последние два года, а затем оказался в Сибири без денежных средств, пишут «Дни.ру»

    Напомним, ранее пьяного пассажира сняли с лайнера, следовавшего рейсом Благовещенск — Екатеринбург.

    Автор: Дана Балан
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    #самолет #полиция #кузбасс #кемерово #пассажир
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