Пугавшего пассажиров гримасами москвича сняли с авиарейса в Кемерове

Кемерово, 30 ноября. Сотрудники воздушной гавани в Кемерове сняли с рейса пассажира, который пугал попутчиков гримасами. Об этом в четверг заявили в кузбасском управлении полиции.

По имеющимся данным, москвич, который был депортирован из Вьетнама по причине нарушения визового режима, задержан для оценки его состояния.

Отмечается, что 37-летний мужчина пугал пассажиров гримасами, пишет «Газета Кемерова».

Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены вызвать медиков, которые дадут оценку его состояния.

По словам представителя управления МВД Елены Щербининой, задержанный житель российской столицы провел во Вьетнаме последние два года, а затем оказался в Сибири без денежных средств, пишут «Дни.ру».

Напомним, ранее пьяного пассажира сняли с лайнера, следовавшего рейсом Благовещенск — Екатеринбург.