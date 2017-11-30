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Новости Сирии
Сирия: российские военные за сутки провели три гуманитарные акции
Весь мир
Видеодайджест новостей, утро 30 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 30 ноября 2017 года

    Россияне отреагировали на требование Киева «запретить» мост в Крым. В Сирии еще два населенных пункта присоединились к режиму прекращения боевых действий.
    10:31 30 Ноября 2017
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    «Не проще ли сдать Мариуполь?»

    Видеодайджест новостей, утро 30 ноября 2017 года

    Россияне отреагировали на требование Киева «запретить» мост в Крым: «Не проще ли сдать Мариуполь?»
    Россияне в социальных сетях отвечают на слова министром инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который призвал международных партнеров надавить на Россию из-за строительства моста через Керченский пролив.
    Россияне скептично отнеслись к инициативе Омеляна. Некоторые заявили, что плохая загруженность мариупольского порта объясняется слабостью украинской экономики, а не строительства Керченского моста.
     

    Режим прекращения огня

    Видеодайджест новостей, утро 30 ноября 2017 года

    В Сирии еще два населенных пункта присоединились к режиму прекращения боевых действий.
    Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко сообщил, что еще два населенных пункта в сирийской провинции Алеппо присоединились к режиму прекращения огня.
    За последние сутки в свои дома вернулись 56 человек, из них 33 человека проживали в Алеппо, 23 человека — в Хомсе.
     

    Факельное шествие на Украине закончилось задержанием участников

    Видеодайджест новостей, утро 30 ноября 2017 года

    Сотрудники киевской полиции задержали четырех участников факельного шествия за активизацию расследования дела о расстреле активистов «майдана» зимой 2013-14 годов.
    Задержанных доставили в Печерское отделение полиции. Спустя некоторое время участников акции отпустили. По словам участников факельного шествия, сотрудники полиции в отделении применяли силу. 
     

    Москва заняла второе место в рейтинге самых популярных городов 2017 года по версии Instagram

    Видеодайджест новостей, утро 30 ноября 2017 года

    Социальная сеть Instagram назвала десять самых популярных городов 2017 года. Лидером рейтинга стал Нью-Йорк. Второе место отдано российской столице. Третьим по популярности городом оказался Лондон. Четвертое и пятое места заняли Сан-Паулу и Париж. В десятку самых популярных городов по версии социальной сети также попали Лос-Анджелес, Санкт-Петербург, Джакарта, Стамбул и Барселона.

     

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