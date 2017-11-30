Видеодайджест новостей, утро 30 ноября 2017 года

Россияне скептично отнеслись к инициативе Омеляна. Некоторые заявили, что плохая загруженность мариупольского порта объясняется слабостью украинской экономики, а не строительства Керченского моста.

Россияне в социальных сетях отвечают на слова министром инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который призвал международных партнеров надавить на Россию из-за строительства моста через Керченский пролив.

Режим прекращения огня

В Сирии еще два населенных пункта присоединились к режиму прекращения боевых действий.

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко сообщил, что еще два населенных пункта в сирийской провинции Алеппо присоединились к режиму прекращения огня.

За последние сутки в свои дома вернулись 56 человек, из них 33 человека проживали в Алеппо, 23 человека — в Хомсе.