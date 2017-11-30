Видеодайджест новостей, утро 30 ноября 2017 года

«Не проще ли сдать Мариуполь?»
Россияне отреагировали
на требование Киева «запретить» мост в Крым: «Не проще ли сдать Мариуполь?»
Россияне в социальных сетях отвечают на слова министром инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который призвал международных партнеров надавить на Россию из-за строительства моста через Керченский пролив.
Россияне скептично отнеслись к инициативе Омеляна. Некоторые заявили, что плохая загруженность мариупольского порта объясняется слабостью украинской экономики, а не строительства Керченского моста.
Режим прекращения огня
В Сирии еще два населенных пункта присоединились
к режиму прекращения боевых действий.
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко сообщил, что еще два населенных пункта в сирийской провинции Алеппо присоединились к режиму прекращения огня.
За последние сутки в свои дома вернулись 56 человек, из них 33 человека проживали в Алеппо, 23 человека — в Хомсе.
Факельное шествие на Украине закончилось задержанием участников
Сотрудники киевской полиции задержали
четырех участников факельного шествия за активизацию расследования дела о расстреле активистов «майдана» зимой 2013-14 годов.
Задержанных доставили в Печерское отделение полиции. Спустя некоторое время участников акции отпустили. По словам участников факельного шествия, сотрудники полиции в отделении применяли силу.
Москва заняла второе место в рейтинге самых популярных городов 2017 года по версии Instagram
Социальная сеть Instagram назвала
десять самых популярных городов 2017 года. Лидером рейтинга стал Нью-Йорк. Второе место отдано российской столице. Третьим по популярности городом оказался Лондон. Четвертое и пятое места заняли Сан-Паулу и Париж. В десятку самых популярных городов по версии социальной сети также попали Лос-Анджелес, Санкт-Петербург, Джакарта, Стамбул и Барселона.