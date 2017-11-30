Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в провинциях Латакия и Алеппо

Москва, 30 ноября. Министерство обороны России зафиксировало два нарушения режима перемирия в сирийских зонах деэскалации.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что за прошедшие сутки отмечено два случая стрельбы в провинциях Алеппо и Латакия. Турецкая мониторинговая группа зафиксировала три случая нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Дамаск.

Наблюдатели расценивают ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную. Нарушения режима прекращения огня были совершены боевиками террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (организации запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.