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Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в провинциях Латакия и Алеппо
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в провинциях Латакия и Алеппо

    10:28  30 Ноября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в провинциях Латакия и Алеппо

    Москва, 30 ноября. Министерство обороны России зафиксировало два нарушения режима перемирия в сирийских зонах деэскалации.

    Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что за прошедшие сутки отмечено два случая стрельбы в провинциях Алеппо и Латакия. Турецкая мониторинговая группа зафиксировала три случая нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Дамаск.

    Наблюдатели расценивают ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную. Нарушения режима прекращения огня были совершены боевиками террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (организации запрещены в России).

    Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в провинциях Латакия и Алеппо

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #дамаск #латакия
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