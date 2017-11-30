Путин высоко оценил значение международной конференции по подготовке управленцев

Москва, 30 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал масштабным и уникальным проектом международную конференцию, посвященную 20-летию государственного плана подготовки управленческих кадров. Об этом сообщается в поздравительной телеграмме, которую российский лидер направил участникам, гостям и организатором конференции.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля, «за прошедшие годы этот масштабный и во многом уникальный проект» стал надежной основой личностного и профессионального роста для талантливых, энергичных и целеустремлённых людей из разных регионов России, а также доказал свою эффективность.

По словам Путина, потенциал этих высококвалифицированных специалистов и их руководителей востребован и способствует креплению межрегиональных и международных связей, совершенствованию деятельности органов власти, способствуют развитию передовых, инновационных отраслей отечественной экономики и социальной сферы.

Напомним, ранее Владимир Путин назвал 2017 год удачным, а главными достижениями — выход российской экономики из рецессии и укрепление обороноспособности.