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Россия
Путин высоко оценил значение международной конференции по подготовке управленцев
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    Путин высоко оценил значение международной конференции по подготовке управленцев

    14:00  30 Ноября 2017  /обновлено: 14:17  30 Ноября 2017
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    Путин высоко оценил значение международной конференции по подготовке управленцев

    Москва, 30 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал масштабным и уникальным проектом международную конференцию, посвященную 20-летию государственного плана подготовки управленческих кадров. Об этом сообщается в поздравительной телеграмме, которую российский лидер направил участникам, гостям и организатором конференции.

    Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля, «за прошедшие годы этот масштабный и во многом уникальный проект» стал надежной основой личностного и профессионального роста для талантливых, энергичных и целеустремлённых людей из разных регионов России, а также доказал свою эффективность.

    По словам Путина, потенциал этих высококвалифицированных специалистов и их руководителей востребован и способствует креплению межрегиональных и международных связей, совершенствованию деятельности органов власти, способствуют развитию передовых, инновационных отраслей отечественной экономики и социальной сферы.

    Напомним, ранее Владимир Путин назвал 2017 год удачным, а главными достижениями — выход российской экономики из рецессии и укрепление обороноспособности.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин
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