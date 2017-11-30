Симоньян предположила ответ России на лишение RT аккредитации в конгрессе США

Москва, 30 ноября. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян предположила, как Россия ответит на лишение журналистов телеканала аккредитации в конгрессе США.

«Что-то мне подсказывает, что американские СМИ сегодня останутся без аккредитации в Госдуме и Совфеде. И совсем не потому, что я там вчера выступала», — написала Симоньян в Telegram.

Напомним, 21 ноября сотрудники RT были лишены аккредитации в конгрессе США из-за регистрации телеканала в качестве иностранного агента.

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что лишение RT America аккредитации в конгрессе является недружественным шагом по отношению к Москве. Он также добавил, что подобный шаг стал прямым нарушением «столь уважаемого в США принципа свободы печати».