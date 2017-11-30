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Пусть смотрят новости в Интернете: в Совфеде предложили лишить аккредитации журналистов из США
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    Пусть смотрят новости в Интернете: в Совфеде предложили лишить аккредитации журналистов из США

    10:29  30 Ноября 2017
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    Пусть смотрят новости в Интернете: в Совфеде хотят лишить аккредитации журналистов из США

    Галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса Соединенных Штатов лишила RT аккредитации в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Соответствующее письмо организации направила на имя директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Решение было принято в ответ на регистрацию обслуживающей RT компании T&R Productions LLC в качестве иностранного агента», — говорится в заявлении.

    Лишение журналистов RT аккредитации вступает в силу немедленно. 13 ноября министерство юстиции США внесло компанию T&R Productions LLC, которая обслуживает телеканал RT America, в список иностранных агентов.

    Мнение сенатора

    Член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов прокомментировал ФАН действия американского конгресса.

    Пусть смотрят новости в Интернете: в Совфеде хотят лишить аккредитации журналистов из США

    «То, что сегодня произошло, еще одна демонстрация двойных стандартов о свободе слова, которую американцы всегда выставляли как священную корову. Теперь понятно, что никакой свободы слова в Соединенных Штатах нет, а если и есть, то только выборочная. Если поддерживаешь американскую позицию, значит, для тебя есть свобода слова. Нет, тогда с тобой поступают, как с журналистами RT. Поэтому мы сегодня срочно должны принять ответные меры и лишить аккредитации американских журналистов в Государственной думе и Совете Федерации. Должно быть принято решение запретить вход американским журналистам в российский конгресс. Пусть смотрят новости из Интернета», — рассказал Игорь Морозов.

    Автор: Илья Муромский
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    #россия #сша #rt
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