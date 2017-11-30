Пусть смотрят новости в Интернете: в Совфеде предложили лишить аккредитации журналистов из США

Галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса Соединенных Штатов лишила RT аккредитации в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Соответствующее письмо организации направила на имя директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Решение было принято в ответ на регистрацию обслуживающей RT компании T&R Productions LLC в качестве иностранного агента», — говорится в заявлении.

Лишение журналистов RT аккредитации вступает в силу немедленно. 13 ноября министерство юстиции США внесло компанию T&R Productions LLC, которая обслуживает телеканал RT America, в список иностранных агентов.

Мнение сенатора

Член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов прокомментировал ФАН действия американского конгресса.