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Поклонская отказалась от «дворянского титула» из-за «Матильды»
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    Поклонская отказалась от «дворянского титула» из-за «Матильды»

    10:42  30 Ноября 2017
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    Поклонская отказалась от «дворянского титула» из-за «Матильды»

    Симферополь, 30 ноября. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская вернула Российскому императорскому дому в изгнании врученную ей в 2014 году награду вместе с присвоенными «дворянскими титулами». Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

    «Я приняла решение вернуть Марии Владимировне Мухранской-Гогенцоллерн когда-то врученную мне награду вместе с «присвоенными» мне «дворянскими титулами», в которых не нуждаюсь», — заявила российский депутат.

    По словам Поклонской, причиной такого шага стала позиция Марии Владимировны и ее официального представителя Александра Закатова, которые не поддержали запрет «Матильды», хоть и негативно отнеслись к этой картине.

    «Наступила ситуация с фильмом «Матильда», отношение к которому стало лакмусовой бумажкой порядочности и подлинного отношения к святой царской семье, да и к вере, к защите устоев нашей родины в целом», — сделала вывод Поклонская.

    Поклонская отказалась от «дворянского титула» из-за «Матильды»

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #поклонская #матильда #отказ #дворянский титул
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