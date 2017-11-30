Поклонская отказалась от «дворянского титула» из-за «Матильды»

Симферополь, 30 ноября. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская вернула Российскому императорскому дому в изгнании врученную ей в 2014 году награду вместе с присвоенными «дворянскими титулами». Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Я приняла решение вернуть Марии Владимировне Мухранской-Гогенцоллерн когда-то врученную мне награду вместе с «присвоенными» мне «дворянскими титулами», в которых не нуждаюсь», — заявила российский депутат.

По словам Поклонской, причиной такого шага стала позиция Марии Владимировны и ее официального представителя Александра Закатова, которые не поддержали запрет «Матильды», хоть и негативно отнеслись к этой картине.