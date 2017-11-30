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Политика
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Украина
«Морковка» от ЕС: «Восточное партнерство плюс» не оправдало ожиданий Украины
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    «Морковка» от ЕС: «Восточное партнерство плюс» не оправдало ожиданий Украины

    10:45  30 Ноября 2017
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    ЕС не готов: «Восточное партнерство плюс» разочаровало Украину

    Киев, 30 ноября. Так называемое «Восточное партнерство плюс», в рамках которого Киев хотел присоединиться к ЕС без формального вступления в него, ни во что не выльется для Украины, Грузии и Молдавии, считает украинский политолог Алексей Якубин.

    По его словам, саммит «Восточного партнерства», состоявшийся на прошлой неделе в Брюсселе, не оправдал ожиданий Украины. Киев рассчитывал на создание специальной «параллельной» программы евроинтеграции для Украины, Молдавии и Грузии, однако ЕС к таким шагам пока не готов, рассказал политолог на пресс-конференции в Киеве. 

    «Пока ЕС не готов Украине и другим странам этой тройки предоставлять всеобъемлющие плюсовые категории, насколько я понимаю, рассчитывая, что эту «морковку» можно еще поднимать на следующих встречах для того, чтобы наше руководство не сильно расслаблялось», — предположил Якубин.

    Напомним, ранее эксперт рассказал о провале Порошенко на саммите в Брюсселе и объяснил, почему украинский президент говорит об очередной «перемоге» (победе – прим. ФАН), несмотря на то, что переговоры «Восточного партнерства» ничего Киеву не принесли.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #ес #восточное партнерство
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