В России появятся визы для временного проживания иностранцев

Москва, 30 ноября. Постановление правительства РФ о новом типе виз, разрешающих иностранцам временное проживание на территории страны, вступило в силу в четверг.

Как следует из постановления, категория «обыкновенная виза» получит новую разновидность — виза на въезд в РФ с целью получения разрешения на временное проживание. ее сможет получить иностранец, обладающий соответствующим решением территориального органа МВД.

Виза для временного проживания в РФ будет однократной, отмечает «Парламентская газета».