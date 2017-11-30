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В России появятся визы для временного проживания иностранцев
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    В России появятся визы для временного проживания иностранцев

    10:17  30 Ноября 2017
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    В России появятся визы для временного проживания иностранцев

    Москва, 30 ноября. Постановление правительства РФ о новом типе виз, разрешающих иностранцам временное проживание на территории страны, вступило в силу в четверг.

    Как следует из постановления, категория «обыкновенная виза» получит новую разновидность — виза на въезд в РФ с целью получения разрешения на временное проживание. ее сможет получить иностранец, обладающий соответствующим решением территориального органа МВД.

    Виза для временного проживания в РФ будет однократной, отмечает «Парламентская газета».

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #россия #виза
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