Донбасс: 12 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

Донецк, 30 ноября. Районы 12 прифронтовых населенных пунктов Донецкой народной республики попали под обстрелы со стороны позиций украинской армии. Об этом сообщает Донецкое агенство новостей.

По данным оперативного командования республики, ВСУ 20 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки. Огонь по ДНР открывался из артиллерии, минометов различного калибра, гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее в оборонном ведомстве Луганской народной республики сообщили о новых пяти обстрелах позиций народной милиции со стороны ВСУ.