Шойгу прибыл на мероприятия в рамках ОДКБ в Белоруссию

Минск, 30 ноября. Глава оборонного ведомства Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл в столицу Белоруссии, где в четверг примет участие в совместном заседании Совета министров дипломатических ведомств, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, а также сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, РФ, а также Таджикистана обсудят ряд вопросов в политической и военной сферах, а также в направлении противодействия нынешним вызовам и угрозам.

По результатам заседания будут приняты решения относительно совершенствования работы ОДКБ.

Кроме того, участники намерены согласовать совместные мероприятия на 2018 год.