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Шойгу прибыл на мероприятия в рамках ОДКБ в Белоруссию
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    Шойгу прибыл на мероприятия в рамках ОДКБ в Белоруссию

    10:07  30 Ноября 2017
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    Шойгу прибыл на мероприятия в рамках ОДКБ в Белоруссию

    Минск, 30 ноября. Глава оборонного ведомства Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл в столицу Белоруссии, где в четверг примет участие в совместном заседании Совета министров дипломатических ведомств, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, а также сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, РФ, а также Таджикистана обсудят ряд вопросов в политической и военной сферах, а также в направлении противодействия нынешним вызовам и угрозам.

    Шойгу прибыл на мероприятия в рамках ОДКБ в Белоруссию

    По результатам заседания будут приняты решения относительно совершенствования работы ОДКБ. 

    Кроме того, участники намерены согласовать совместные мероприятия на 2018 год.

    Автор: Дана Балан
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