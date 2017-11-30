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Политика
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Политика
В Совфеде призвали не затягивать с ответом на лишение аккредитации RT в конгрессе США
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    В Совфеде призвали не затягивать с ответом на лишение аккредитации RT в конгрессе США

    10:23  30 Ноября 2017
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    В Совфеде призвали не затягивать с ответом на лишение аккредитации RT в конгрессе США

    Москва, 30 ноября. Совет Федерации может принять ответные меры на лишение RT America аккредитации в конгрессе США. Соответствующее заявление сделал член комиссии верхней палаты по информационной политике Игорь Морозов.

    Он также подчеркнул, что ответ на решение Вашингтона нужно дать «как можно скорее, не затягивая».

    «У нас есть возможность лишить СМИ США возможности беспрепятственного прохода в Совет Федерации», — цитирует сенатора агентство РИА Новости.

    По словам Морозова, в данный момент иностранным журналистам необходимо лишь показать аккредитационную карту МИД в бюро пропусков.

    В Совфеде призвали не затягивать с ответом на лишение аккредитации RT в конгрессе США

    Россиянам же нужно заранее подавать заявку на пропуск, которую рассматривает пресс-служба.

    «Решение конгресса США показывает, что война против России продолжается, давление на российских журналистов усиливается», — подчеркнул сенатор.

    Напомним, что 21 ноября исполнительный комитет Галереи корреспондентов радио и ТВ конгресса США проголосовал за лишение представителей RT America аккредитации из-за статуса иноагента.

    Автор: Дима Оленин
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