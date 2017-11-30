Закрепление РФ как «противника» в законодательстве США является глупостью — Лавров

Москва, 30 ноября. Закрепление России как «противника» в американском законодательстве является глупостью и безответственностью, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Так, в интервью итальянской газете Libero министр заявил, что потенциал сотрудничества в двусторонних и мировых делах в значительной части остается незадействованным по причине разгула русофобии за океаном.

«Закрепление же в США на законодательном уровне России как «противника» — глупость и безответственность, — отметил Лавров. — По крайней мере, мы, из России, не смотрим на США через аналогичную оптику».

Глава российского дипведомства также назвал непростой ситуацию в российско-американском взаимодействии. Захват пяти дипломатических объектов, являющихся российской государственной собственностью, а также закрытие американскими властями Генконсульства России в Сан-Франциско, является беспрецедентным выпадом, добавил Лавров.

Напомним, ранее глава МИД РФ заявил, что США проводят антироссийскую политику за счет европейских государств, которые терпят убытки от введенных экономических ограничений.



