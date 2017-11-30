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Политика
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Политика
Закрепление РФ как «противника» в законодательстве США является глупостью — Лавров
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    Закрепление РФ как «противника» в законодательстве США является глупостью — Лавров

    10:45  30 Ноября 2017
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    Закрепление РФ как «противника» в законодательстве США является глупостью — Лавров

    Москва, 30 ноября. Закрепление России как «противника» в американском законодательстве является глупостью и безответственностью, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Так, в интервью итальянской газете Libero министр заявил, что потенциал сотрудничества в двусторонних и мировых делах в значительной части остается незадействованным по причине разгула русофобии за океаном.

    «Закрепление же в США на законодательном уровне России как «противника» — глупость и безответственность, — отметил Лавров. — По крайней мере, мы, из России, не смотрим на США через аналогичную оптику».

    Глава российского дипведомства также назвал непростой ситуацию в российско-американском взаимодействии.  Захват пяти дипломатических объектов, являющихся российской государственной собственностью, а также закрытие американскими властями Генконсульства России в Сан-Франциско, является беспрецедентным выпадом, добавил Лавров.

    Напомним, ранее глава МИД РФ заявил, что США проводят антироссийскую политику за счет европейских государств, которые терпят убытки от введенных экономических ограничений.


     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сша #лавров
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