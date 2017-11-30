Антонов напомнил США о принципе свободы печати в связи с лишением RT аккредитации

Москва, 30 ноября. Лишение RT America аккредитации в конгрессе является недружественным шагом по отношению к Москве. Об этом в четверг заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

По его мнению, все эти шаги портят отношения между Москвой и Вашингтоном.

«Мне кажется, что все эти шаги лишь еще больше подрывают российско-американские отношения. И самое главное то, чем сегодня так гордятся сегодня американцы — это свобода печати», — отметил Антонов.

Дипломат также подчеркнул, что лишение RT аккредитации является прямым нарушением принципа свободы слова в американской стране, передает «РИА Новости».

Кроме того, он добавил, что подобный шаг стал прямым нарушением «столь уважаемого в США принципа свободы печати».

Напомним, об отзыве аккредитации у RT сообщил Исполнительный комитет Галереи корреспондентов радио и телевидения конгресса США.