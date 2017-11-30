Лавров: Вашингтон пока не выработал внятного похода к России

Москва, 30 ноября. В настоящее время у США нет внятного подхода в отношении России, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом он сообщил в интервью итальянскому изданию «Либеро», пишет RT. По словам Лаврова, несмотря неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о желании Вашингтона наладить отношения с Москвой и более тесно сотрудничать по международным вопросам, многие действия американского лидера инертны, и, таким образом, в целом курс Трампа практически не отличается от политического курса его предшественника Барака Обамы.

«Судя по всему, в Белом доме ещё не выработали внятного подхода на российском направлении», — констатировал Лавров.

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что США проводят антироссийскую политику за счет европейских государств, которые терпят убытки от введенных экономических ограничений.