Более половины родителей удовлетворены российскими школами

Москва, 30 ноября. Результаты опроса показали, что большинство родителей удовлетворены качеством преподавания, уровнем безопасности и состоянием помещений российских школ.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, проведенного по заказу правительства, передает RT.

Так, 61,3% родителей сообщили, что они удовлетворены качеством преподавания. Более половины (65,1%) родителей девятиклассников считают, что школа их ребенка дает достаточно знаний для успешной сдачи экзаменов без дополнительных занятий. Среди родителей выпускников 11-х классов такого мнения придерживаются 50,9%.

58,7% родителей отметили хорошее состояние школьных помещений, 55,9% сказали о высоком уровне безопасности.

На нехватку преподавателей в учебных заведениях указали 5,1% родителей.

По мнению 50,9% опрошенных, рост зарплаты учителей не влияет на повышение качества преподавания. В РАНХиГС со ссылкой на Росстат отмечают, что к 2017 году средняя зарплата учителей по стране выросла — с 32,6 тыс. за январь — сентябрь 2016 года до 34 тыс. рублей за аналогичный период 2017 года.

В опросе приняли участие 2100 человек из Челябинской области, Алтайского и Ставропольского краев.