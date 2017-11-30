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Ученые объяснили, почему парам следует избегать частых встреч в начале отношений
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    Ученые объяснили, почему парам следует избегать частых встреч в начале отношений

    9:56  30 Ноября 2017
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    Ученые объяснили, почему парам следует избегать частых встреч в начале отношений

    Лос-Анджелес, 30 ноября. Парам следует избегать частых встреч в начале отношений, несмотря на тягу быть рядом друг с другом, заявили специалисты из института психологического здоровья в Лос-Анджелесе.

    Ученые обратили внимание, что в начале отношений влюбленные стараются видеться как можно чаще. Однако, по мнению экспертов, этого делать не стоит. Специалисты советуют соблюдать правило редких встреч, чтобы сохранить близость. По данным их исследования, такой подход к отношениям приведет к более лучшим результатам.

    Они также обратили внимание, что частные встречи вызывают эмоциональную привязанность к человеку, однако не факт, что он испытывает взаимные чувства по отношению к вам. Когда человек осознает это несоответствие ожиданий и реальности, это приводит к чувству одиночества и ощущения, что его предали.

    Ученые объяснили, почему парам следует избегать частых встреч в начале отношений

    По мнению ученых, в начале отношений паре следует видеться не чаще раза в неделю, пишет Planet Today.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #ученые #любовь #отношения #встречи
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