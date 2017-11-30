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Nissan показал автомобиль в стиле истребителя из саги «Звездные войны»
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    Nissan показал автомобиль в стиле истребителя из саги «Звездные войны»

    9:34  30 Ноября 2017
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    Nissan показал автомобиль в стиле истребителя из саги «Звездные войны»

    Токио, 30 ноября. Японский автомобильный концерн Nissan создал машину, стилизованную под истребитель TIE Fighter из фантастической саги «Звездные войны». Об этом пишет издание Cnet.

    По данным портала, новинку намерены презентовать на калифорнийском шоу LA Auto Show.

    Над дизайном седана Altima 2018 года инженеры автомобильного гиганта Nissan работали вместе с представителями Lucasfilm, передает телеканал «360».

    Отмечается, что вместо сигнала автомобиль, который выглядит практически как TIE Fighter, издает звук, похожий на стрельбу.

    Кроме того, дизайнеры изменили колесные диски транспортного средства, установили футуристичные антенны и перекрасили кузов.

    Выпуск автомобиля приурочили к выходу в прокат восьмого эпизода франшизы «Звездные войны». 

    Ранее стала известна стоимость нового кроссовера Nissan Murano 2018.

    Автор: Дана Балан
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    #звездные войны #автомобиль #nissan #tie fighter
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