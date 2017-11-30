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В Госдуме объяснили, зачем США нужна война в Донбассе
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    В Госдуме объяснили, зачем США нужна война в Донбассе

    9:45  30 Ноября 2017
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    США нужна война в Донбассе: в Госдуме ответили на возможность поставок оружия Украине

    Соединенные Штаты не исключают возможности поставок летального оружия украинскому правительству. Об этом заявила в среду официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Мы пока не поставляем вооружения (Украине — прим. ФАН), но и не исключаем такой возможности. Нам нечего сказать по этому поводу», — сказала она в ходе брифинга для иностранных журналистов.

    Науэрт, помимо всего прочего, подчеркнула, что Соединенные Штаты пристально следят за события на территории Украины. Она, в частности, напомнила, что американский специальный представитель Курт Волкер «неоднократно посещал с визитами Украину».

    Проигрыш в Сирии

    Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ФАН возможность поставок Украине американского летального оружия.

    Юрий Швыткин

    «Американцы сегодня поняли, что проиграли геополитическую ситуацию в Сирийской Арабской Республике в части борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению суда — прим. ФАН). Поэтому теперь США нужна война в Донбассе. Они хотят поддержать радикальные силы на Украине, которые уничтожают население юго-востока. К сожалению, те заявления по обеспечению Украины вооружением — это прямое нарушение минских соглашений. Тем самым увеличивается пропасть между Киевом и юго-востоком Украины. Это ведет не только к гуманитарной катастрофе, но и к уничтожению мирного населения», — резюмировал Юрий Швыткин.   

    Как ранее сообщала «Газета.ru», в Литве одобрили передачу Украине вооружений на $2 млн. ВСУ будут переданы свыше 7 тысяч автоматов Калашникова, почти 2 миллиона патронов, более 80 пулеметов, противотанковое вооружение, несколько минометов и другая военная техника.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
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    #днр #сша #сирия #всу #донбасс #украина #лнр
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