В Госдуме объяснили, зачем США нужна война в Донбассе

Соединенные Штаты не исключают возможности поставок летального оружия украинскому правительству. Об этом заявила в среду официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы пока не поставляем вооружения (Украине — прим. ФАН), но и не исключаем такой возможности. Нам нечего сказать по этому поводу», — сказала она в ходе брифинга для иностранных журналистов.

Науэрт, помимо всего прочего, подчеркнула, что Соединенные Штаты пристально следят за события на территории Украины. Она, в частности, напомнила, что американский специальный представитель Курт Волкер «неоднократно посещал с визитами Украину».

Проигрыш в Сирии

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ФАН возможность поставок Украине американского летального оружия.

«Американцы сегодня поняли, что проиграли геополитическую ситуацию в Сирийской Арабской Республике в части борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению суда — прим. ФАН). Поэтому теперь США нужна война в Донбассе. Они хотят поддержать радикальные силы на Украине, которые уничтожают население юго-востока. К сожалению, те заявления по обеспечению Украины вооружением — это прямое нарушение минских соглашений. Тем самым увеличивается пропасть между Киевом и юго-востоком Украины. Это ведет не только к гуманитарной катастрофе, но и к уничтожению мирного населения», — резюмировал Юрий Швыткин.

Как ранее сообщала «Газета.ru», в Литве одобрили передачу Украине вооружений на $2 млн. ВСУ будут переданы свыше 7 тысяч автоматов Калашникова, почти 2 миллиона патронов, более 80 пулеметов, противотанковое вооружение, несколько минометов и другая военная техника.

1 Организация запрещена на территории РФ.