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Немецкий журналист презентовал в Испании книгу о Путине
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    Немецкий журналист презентовал в Испании книгу о Путине

    10:00  30 Ноября 2017
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    Немецкий журналист презентовал в Испании книгу о Путине

    Мадрид, 30 ноября. Немецкий журналист Хуберт Зайпель представил в Испании свою книгу «Путин. Логика власти» о российском президенте, сообщил президент издательского фонда Almuzara Мануэль Пиментель.

    По словам Пиментеля, книга о Владимире Путине хорошо продается. Она уже представлена практически во всех крупных книжных магазинах Испании.

    «Здесь — особенно в последнее время — распространяется много стереотипов о России и о президенте… — цитирует РИА Новости посла России в Испании Юрия Корчагина. — Эта книга — хорошая возможность понять, что думает, что говорит, как видит будущее глава России».

    Немецкий журналист презентовал в Испании книгу о Путине

    Зайпель написал эту книгу, основываясь на многочисленных личных встречах, разговорах, совместных поездках с российским президентом. Немецкий журналист также является автором нашумевшего документального фильма «Я, Путин. Портрет».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #испания #журналист #книга #зайпель
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