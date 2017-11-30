Немецкий журналист презентовал в Испании книгу о Путине

Мадрид, 30 ноября. Немецкий журналист Хуберт Зайпель представил в Испании свою книгу «Путин. Логика власти» о российском президенте, сообщил президент издательского фонда Almuzara Мануэль Пиментель.

По словам Пиментеля, книга о Владимире Путине хорошо продается. Она уже представлена практически во всех крупных книжных магазинах Испании.

«Здесь — особенно в последнее время — распространяется много стереотипов о России и о президенте… — цитирует РИА Новости посла России в Испании Юрия Корчагина. — Эта книга — хорошая возможность понять, что думает, что говорит, как видит будущее глава России».

Зайпель написал эту книгу, основываясь на многочисленных личных встречах, разговорах, совместных поездках с российским президентом. Немецкий журналист также является автором нашумевшего документального фильма «Я, Путин. Портрет».