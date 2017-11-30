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Делегация правительства Сирии покинет Женеву в субботу
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    Делегация правительства Сирии покинет Женеву в субботу

    9:28  30 Ноября 2017
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    Делегация правительства Сирии покинет Женеву в субботу

    Женева, 30 ноября. Делегация правительства Сирии планирует покинуть Женеву 2 декабря для проведения консультаций, но может вернуться.

    В Дамаске будет принято решение о возвращении делегации для переговоров в Женеву, сообщает источник РИА Новости. При этом делегация объединенной сирийской оппозиции собирается оставаться в Швейцарии до 15 декабря.

    Напомним, 28 ноября в Женеве начался восьмой раунд переговоров по Сирии. Делегация правительства САР прибыла на «Женеву-8» в среду. Накануне специальный представитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что межсирийские переговоры продолжатся на следующей неделе.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #переговоры #женева
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