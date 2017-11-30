Делегация правительства Сирии покинет Женеву в субботу

Женева, 30 ноября. Делегация правительства Сирии планирует покинуть Женеву 2 декабря для проведения консультаций, но может вернуться.

В Дамаске будет принято решение о возвращении делегации для переговоров в Женеву, сообщает источник РИА Новости. При этом делегация объединенной сирийской оппозиции собирается оставаться в Швейцарии до 15 декабря.

Напомним, 28 ноября в Женеве начался восьмой раунд переговоров по Сирии. Делегация правительства САР прибыла на «Женеву-8» в среду. Накануне специальный представитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что межсирийские переговоры продолжатся на следующей неделе.