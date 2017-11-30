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Киев еще будет «рукоплескать и благодарить Россию» за мост в Крыму — депутат
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    Киев еще будет «рукоплескать и благодарить Россию» за мост в Крыму — депутат

    9:10  30 Ноября 2017
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    Киев еще будет «рукоплескать и благодарить Россию» за мост в Крыму — депутат

    Симферополь, 30 ноября. Депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек заявил, что строящийся мост через Керченский пролив откроет новые перспективы в международной торговле и «украинские власти еще будут рукоплескать и благодарить Россию за этот грандиозный проект».

    Бальбек считает, что осознать грандиозность и пользу проекта украинским властям мешает «антироссийская лихорадка». Когда в Киеве «начнут трезво смотреть на вещи», они увидят, что «мост, построенный Россией навека, будет полезен всем странам причерноморского бассейна, так как откроет новые перспективы в международной торговле».

    «Уверен, что украинские власти еще будут рукоплескать и благодарить Россию за этот грандиозный проект», — сказал РИА Новости Бальбек.

    Депутат назвал все попытки украинской власти противостоять строительству моста «бумажной баррикадой», добавив, что Украина не осознает всей ущербности своей внешней политики.

    Напомним, Украина пытается любой ценой воспрепятствовать строительству Крымского моста через Керченский пролив, который должен связать Крым с Краснодарским краем. Теперь в Киеве изобрели «новый способ», который, как им кажется, может сработать — подключить к борьбе с мостом западных партеров Украины. Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков объяснил, почему заявления Украины о якобы «незаконности» возведения Крымского моста не соответствуют истине, а значит, Киеву не удастся оспорить строительство в международных судах.

    Ранее посол США рассказала, чем Крымский мост мешает Украине. 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #крым #мост
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