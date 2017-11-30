Власти Бали продлили режим ЧС из-за извержения вулкана

Москва, 30 ноября. Режим чрезвычайной ситуации на индонезийском острове Бали продлен до 10 декабря в связи с извержением вулкана на горе Агунг, которая является самой высокой точкой.

«В ближайшие дни сохраняется угроза серьезного выброса пепла», — говорится в распространенном в четверг сообщении губернатора Бали Мэйд Мангку Пастике.

По словам официального представителя Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, в радиусе 10 км от кратера сохраняется опасная зона, а выброс пепла за сутки был зафиксирован на высоту около 2 км.

На соседнем острове Ломбок был закрыт аэропорт, также пользующемся популярностью среди иностранных туристов.

Bali's Mount Agung erupts; ash clouds force closure of Lombok airport https://t.co/GRQzBloESe pic.twitter.com/XszCzOSFYF — CBS News (@CBSNews) November 27, 2017

Ранее пресс-служба Ростуризма сообщила, что около 300 российских туристов, которые отдыхают на острове Бали, перевезут на соседние острова Индонезии по причине извержения вулкана.