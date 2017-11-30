СМИ: Конгресс США изобрел «безумный» повод оставить войска в Сирии

Вашингтон, 30 ноября. В администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заявили, что американское присутствие в Сирии будет сохраняться «в течение неопределенного срока», даже несмотря на то, что силы террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) уже разбиты — силами правительственных войск при поддержке ВКС РФ. Армия США намерена и дальше удерживать зону вокруг незаконно занятой ими военной базы «Ат-Танф».

Как отмечает American Conservative, правительство США выбрало «безумный» повод для продолжения присутствия в Сирии: по мнению властей США, «полный вывод американских войск из Сирии позволит Асаду закончить «зачистку» территории страны и может гарантировать его политическое выживание — что станет победой для его союзника, Ирана». Таким образом, власти США в очередной раз открыто признали, что единственной их целью в Сирии было смещение законного правительства страны — но никак не борьба с головорезами ИГ1.

«Другими словами, — пишет автор консервативного американского издания, — США оставят американских солдат там, где они могут оказаться под ударом, поскольку боятся, что правительство Сирии восстановит контроль над своей собственной территорией. Это настолько нелепо, что может иметь смысл только в рамках нашей безумной внешней политики».

American Conservative подчеркивает — отказ США вернуть под управление сирийского правительства часть территории Сирии никак не служит интересам безопасности США, а обещанное Белым домом «установление внутри Сирии местного управления, альтернативного Асаду» — уж точно не должно быть в ведении Армии США.

«Таким образом, настоящей причиной бесконечной миссии является соревнование с Ираном за влияние на территории его союзника, что бессмысленно и глупо, — подчеркивает American Conservative. — Это если не упоминать тот факт, что военное присутствие США в Сирии незаконно, не было уполномочено конгрессом, не разрешено правительством Сирии и не имеет совершенно никакого отношения к обороне США».

1 Организация запрещена на территории РФ.