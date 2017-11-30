Латвия запустит «космическую» ракету в честь 100-летия независимости в 2018 году

Рига, 30 ноября. Специалисты латвийского научного центра ZINOO объявили о планах запустить в честь 100-летия независимости Латвии в 2018 году первую латвийскую космическую ракету. Впрочем, работу латвийских ученых трудно назвать настоящим покорением космоса.

В настоящее время инженеры во главе с конструктором Андреем Пукитисом освоили производство «высокомощных» ракет, способных достичь высоты в два километра.

«Сейчас мы запускаем маленькие ракеты, которые выглядят как игрушки. Мы первые, кто вообще делает такого вида ракеты», — отмечает Пукитис.

Следующая ракета должна полететь вверх на 50 километров, а в годовщину — на 100 километров вверх и достигнуть, таким образом, официальной объявленной границы космоса. Латвийские ученые подчеркивают, что создать ракету, способную подняться на 100 км, могут лишь в 19 странах мира.

Отметим, что существуют разные точки зрения на то, кого считать космонавтом, а какую ракету считать космической. В то время как в США границей космоса была установлена высота в 100 км от Земли (и соответственно, каждый, кто побывал на большей высоте, может считать себя астронавтом — это стало толчком для космического туризма), в России традиционно считается, что «космической» можно считать только ракету, способную вывести полезный груз на орбиту, а космонавтом, соответственно — тот, кто побывал на стабильной орбите вокруг Земли.

Ракета латвийских инженеров, увы, будет представлять лишь корпус с топливом и двигателем. Будет ли она нести полезный груз - приборы или оборудование - пока неясно.