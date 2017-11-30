Любыми способами: политолог рассказал о том, как США пытаются отстоять свои интересы

Москва, 30 ноября. Политолог Сергей Михеев в ночном эфире телеканала «Россия – 1» рассказал, о том, что США преследуют свои цели любыми способами.

«Америка никогда не была нашим другом, США не являются ничьим другом вообще, Вашингтон никогда и не с кем не будет разговаривать на равных, пока его не заставят это делать. США преследуют только свои интересы, при этом – любыми целями», - заявил политолог в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Нам давно пора перестать верить в Америку, как в «град на холме», как они себя преподносят. Америка, несмотря на все притворные маски и лозунги, борется только за саму себя и больше ни за кого», - добавил Михеев.